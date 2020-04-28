Андрей Аршавин: «Месси – лучший, против кого я играл. Лучший партнер – Кержаков»

Бывший полузащитник , «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока, с которым выступал.

«Самый сильный, конечно, Фабрегас, который умел на поле все. Он разбирался в ситуациях на поле так, как было не совсем понятно мне.

Во время игры бывали ситуации, когда я видел, что игрок имеет несколько ходов, которые он может сделать. Так вот Фабрегас мог так сыграть и находить такие ходы, которые в моей голове не рождались. Поэтому я его оцениваю как лучшего футболиста, с которым я играл.

Лучший, против кого я играл, понятно кто, – это Месси.

А в целом, конечно, лучший партнер – Кержаков, потому что взаимопонимание, которое у нас было до его отъезда в «Севилью», ну это трудно наиграть. Это просто так срослось в тот промежуток времени. На поле мы хорошо понимали друг друга», – сказал Аршавин в программе «Открытый показ» на «Матч ТВ».

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