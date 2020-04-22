«Барселона» отложит вопрос возвращения Неймара до конца июля

«Барселона» хочет подписать форварда «ПСЖ» Неймара.
Каталонский клуб планировал вернуть его летом, однако планам помешала пандемия коронавируса. Сделка еще возможна, сообщает Diario Sport.
Пока «Барса» занимается трансферами Лаутаро Мартинеса из «Интера» и Миралема Пьянича из «Ювентуса».
Затем «Барселона» намерена заработать на продажах, клубу нужно выручить около 100 миллионов евро до 30 июня.
Что касается Неймара, с одной стороны, требуются деньги для сделки, с другой – «Барса» считает, что бразилец может сыграть ключевую роль в победе в Лиге чемпионов, плюс игроки хотят его возвращения.
«Барселона» и «ПСЖ» могут обменяться игроками. Каталонцы считают, что сделка гораздо более вероятна, чем прошлым летом.
Однако сейчас «Барса» не планирует что-либо предпринимать, а хочет подождать до конца июля.
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