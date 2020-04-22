«Барселона» отложит вопрос возвращения Неймара до конца июля

хочет подписать форварда .

Каталонский клуб планировал вернуть его летом, однако планам помешала пандемия коронавируса. Сделка еще возможна, сообщает Diario Sport.

Пока «Барса» занимается трансферами из «Интера» и из «Ювентуса».

Затем «Барселона» намерена заработать на продажах, клубу нужно выручить около 100 миллионов евро до 30 июня.

Что касается Неймара, с одной стороны, требуются деньги для сделки, с другой – «Барса» считает, что бразилец может сыграть ключевую роль в победе в Лиге чемпионов, плюс игроки хотят его возвращения.

«Барселона» и «ПСЖ» могут обменяться игроками. Каталонцы считают, что сделка гораздо более вероятна, чем прошлым летом.

Однако сейчас «Барса» не планирует что-либо предпринимать, а хочет подождать до конца июля.

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