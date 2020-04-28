Сандро Росель: «Неймар – лучший игрок мира после Месси. Я бы попытался подписать его в «Барсу»

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Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель высказался о трансферных целях «блауграны» – форварде «ПСЖ» Неймаре и нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе.

«Если бы я был президентом «Барсы», я бы попытался подписать Неймара. Он лучший игрок мира после Месси и отлично вписывается в философию клуба.

Но, учитывая предыдущий опыт работы с ним, я бы заключил с Неймаром два контракта: один спортивный, другой – о его поведении.

Я бы не стал подписывать Лаутаро за 111 млн евро, но попробовал бы включить в сделку двух игроков для обмена. Это сложно, но я бы попробовал», – сказал Россель.

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