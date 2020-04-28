Гендиректор «Уфы»: «Вели переговоры не только с «Ред Буллом», но и с «Зенитом», говорили: «Давайте сотрудничать»

Генеральный директор «Уфы» прокомментировал информацию о переговорах с «Ред Буллом».

– Есть надежда, что в российском футболе могут появиться инвестиции зарубежных клубов. Вы вели переговоры с «Ред Буллом»?

– Мы уже давно, еще два года назад начали эти движения. Играли с ними на австрийском сборе в июле 2018 года, тогда начали чуть-чуть цепляться, потихонечку разговаривать.

Это не только «Ред Булл», со всеми ведем переговоры. Мы и с «Зенитом» вели переговоры, говорили: «Давайте сотрудничать». Это не секрет. Есть и договор о совместной деятельности с «Манчестер Сити», – сказал Газизов в прямом эфире во «ВКонтакте» с комментатором Геннадием Орловым.

Вы не представляете, как тесно связаны клубы «Ред Булла»: 19 человек играли за «Зальцбург» и «Лейпциг», а один – аж за четыре команды империи

Возможно, «Уфа» войдет в империю Red Bull. Клуб давно мечтал о таком, взамен инвестор получит бизнес-свободу в регионе