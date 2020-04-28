FIFPro расследует причины смерти игрока «Локо» Самохвалова

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) проводит расследование причин смерти защитника «Казанки» , сообщил глава Профсоюза футболистов и тренеров Александр Зотов.

– Поскольку инцидент с Самохваловым вызвал большой резонанс по всей Европе, эта тема заинтересовала FIFPro.

Они обратились к нам с вопросом о причинах смерти, узнали, что это произошло не из-за коронавируса, и попросили разобраться.

Мы связались с . Получили письмо, что никаких противопоказаний не было, что он проходил постоянные тестирования.

Но человек умер от проблем с сердцем. Поэтому FIFPro проводит собственное расследование. Хочет докопаться до истины. Если был нарушен протокол и на болезнь закрывали глаза, это очень серьезно.

– Каким образом ведется расследование?

– Надо поднять архивы, изучить результаты тестирований, смотреть кардиограммы.

– Если все окажется серьезно, что может предпринять FIFPro?

– Если есть подозрение на преступление, у FIFPro есть возможность надавить на ФИФА и на РФС, требовать содействия расследованию.

Если подтвердится, что у игрока были проблемы с сердцем, а он продолжал играть, то это подсудное дело, – рассказал Зотов «РБ-Спорт».

Самохвалову было 22 года, он играл за «Казанку» в . Футболист скончался от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве. Клуб оказал помощь его семье.

Защитник «Казанки» умер на пробежке. У него были проблемы с сердцем, обследовался два раза в год