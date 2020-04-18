Мещеряков о смерти Самохвалова: «Все, что говорят некоторые – непрофессиональный бред»

Председатель совета директоров высказался о смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

– Агент Дмитрий Селюк считает, что врача команды и Василия Кикнадзе надо привлечь к уголовной ответственности за смерть . Можете что-то ответить по этому поводу?

– Исстари в России на убогих не обижались.

– Кто виноват в том, что произошло с Иннокентием?

– Пока нет результатов экспертизы. Все, что говорят некоторые личности – непрофессиональный бред.

Кто-то в здравом уме и светлой памяти, имея перед собой документы, запрещающие тренироваться, разрешит людям выходить на поле и будет специально ходить под уголовным наказанием? Об этом могут говорить только клинические идиоты.

– То есть в клубе не знали про его проблемы?

– Знали, что он проходил не одно обследование. Или вы думаете, что врачи в клинике, где проходит обследование сборная, другие команды, и которая дает допуск игроку, и есть соответствующие документы, возьмет на себя грех?

– За определенную сумму денег…

– Ради чего?

– Авось пронесет.

– Об этом могут говорить только клинические идиоты, а на убогих у нас не обижаются, – заявил Мещеряков.

Самохвалову было 22 года, он играл за «Казанку» в . Футболист скончался от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве. Клуб окажет помощь его семье.

Защитник «Казанки» умер на пробежке. У него были проблемы с сердцем, обследовался два раза в год