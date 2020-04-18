Селюк попросил Генпрокуратуру открыть дело в отношении «Локомотива» о смерти Самохвалова

Агент Дмитрий Селюк в твиттере призвал Генеральную прокуратуру РФ возбудить дело по факту смерти игрока системы .

«Обращаюсь к Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова.

Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось», – написал Селюк в твиттере.

Самохвалову было 22 года, он играл за «Казанку» в . Футболист скончался от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве. Клуб окажет помощь его семье.

Защитник «Казанки» умер на пробежке. У него были проблемы с сердцем, обследовался два раза в год