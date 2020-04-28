«Государство помогает не в том объеме, в котором бы хотелось. Неудивительно, что люди стали нарушать режим». Кудряшов о коронавирусе

Защитник турецкого поделился мнением о мерах, принимаемых в России для борьбы с пандемией коронавируса.

– В некоторых регионах России штрафуют за нарушение правил масочного режима. Это правильно?

– Наши люди все понимают. Если по-человечески все объяснить и указывать на ошибки, то граждане в следующий раз будут более ответственно относиться к тому, что требует та или иная область или же само государство.

По мне, нужно быть лояльнее к своим людям. Я могу сказать на примере Турции: когда запретили гулять с детьми, тоже ввели штраф. Но полиция с пониманием к этому относится, предупреждают, что лучше не выходить и не попадаться. А так, чтобы сразу штрафовать – здесь такого нет.

– Турция выплачивает деньги гражданам во время пандемии?

– Да. Количество не уточнял, но знаю точно, что такие выплаты существуют.

– В России выплатят одноразово на каждого ребенка до 16 лет – 10 000 рублей. Остальные выплаты совсем незначительные. Это подстава от нашего государства?

– Государство, может быть, помогает, но не в том объеме, в котором бы хотелось. И после этого для меня не было никакого удивления, что люди стали нарушать режим и пытались найти хоть какой-то заработок.

Если у тебя нет денег, штрафуй-не штрафуй, от этого ничего не изменится. Всем хочется жить и кушать! – сказал Кудряшов.

Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в России держится ниже отметки 9 тысяч пятый день подряд. Всего в стране заболели 379 тысяч человек. Умерли 4 142 заразившихся, выздоровели – 150,9 тысячи.