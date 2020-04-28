Федор Кудряшов: «Путин и Кадыров – два сильных лидера, от них исходит мощная энергия»

Защитник высказался о президенте России Владимире Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.

– Как относитесь к Путину?

– В первую очередь Владимир Путин – глава государства, я отношусь к нему с уважением. В политике я не силен, мое дело играть.

– Вы пересекались с Владимиром Владимировичем после чемпионата мира. Какое впечатление он оставил?

– Сильного человека и настоящего лидера. Я не представляю, как это управлять такой огромной страной, нести ответственность за жизнь каждого и принимать решения, от которых зависят судьбы миллионов людей.

– Успели ли с ним поговорить?

– Нет, не получилось.

– Вы общались с Рамзаном Кадыровым. Какое у вас сложилось впечатление о нем?

– Мы нечасто общались. Он несколько раз приезжал на тренировки, разговаривал с командой, интересовался, как у нас дела. Мне он запомнился очень позитивным и улыбчивым человеком.

– Ни для кого не секрет, что Путин и Кадыров хорошо общаются. В чем их различия?

– Это два сильных лидера, от них действительно исходит мощная энергия. Что касается отличий, то я не могу сказать, – сказал Кудряшов.

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