Киммих о голе «Боруссии»: «Лучший удар в моей карьере»

Защитник «Баварии» поделился эмоциями после победы над «Боруссией» (1:0) в 28-м туре Бундеслиги.

25-летний немец забил победный гол в матче, перебросив вратаря ударом из-за пределов штрафной.

«Перед игрой нам говорили, что Бюрки часто далеко уходит с линии ворот.

Этот был лучший гол в моей карьере – такой важный удар!» – сказал Киммих.

Киммих обманул Бюрки и эффектным парашютиком закинул за спину кипера 🔥



Врывайся в прямой эфир. Второй тайм начнется через пару мгновений:https://t.co/mMjzhwW3q4#БоруссияБавария pic.twitter.com/cn0wa8L9qK — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2020

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