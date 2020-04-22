Киммих о голе «Боруссии»: «Лучший удар в моей карьере»

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями после победы над «Боруссией» (1:0) в 28-м туре Бундеслиги.
25-летний немец забил победный гол в матче, перебросив вратаря Романа Бюрки ударом из-за пределов штрафной.
«Перед игрой нам говорили, что Бюрки часто далеко уходит с линии ворот.
Этот был лучший гол в моей карьере – такой важный удар!» – сказал Киммих.
Киммих обманул Бюрки и эффектным парашютиком закинул за спину кипера 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2020
Врывайся в прямой эфир. Второй тайм начнется через пару мгновений:https://t.co/mMjzhwW3q4#БоруссияБавария pic.twitter.com/cn0wa8L9qK
🪂 Киммих – вау! Гениально положил парашютом и приблизил «Баварию» к чемпионству