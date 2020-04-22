Киммих о голе «Боруссии»: «Лучший удар в моей карьере»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Роман Бюрки Йозуа Киммих Футбол

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями после победы над «Боруссией» (1:0) в 28-м туре Бундеслиги.

25-летний немец забил победный гол в матче, перебросив вратаря Романа Бюрки ударом из-за пределов штрафной. 

«Перед игрой нам говорили, что Бюрки часто далеко уходит с линии ворот.

Этот был лучший гол в моей карьере – такой важный удар!» – сказал Киммих.

 

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