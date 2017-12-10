Мутко о возможной отмене Олимпиады в Токио: «Нам всем умничать не надо. МОК и оргкомитет должны это обсуждать»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко считает, что не следует вмешиваться в вопрос о проведении в Токио.

Ранее глава МОК Томас Бах подтвердил, что Игры могут не состояться, если их не удастся провести в 2021 году.

«Я думаю, нам всем умничать не надо, есть МОК, есть оргкомитет, есть содействующие комитеты спортсменов, которые сейчас должны все сесть, закрыться или в онлайн-режиме все это обсуждать.



Все страны сейчас находятся в разном положении, где-то вирус идет на спад, что-то открывается, где-то, наоборот, страны подходят к пику. Поэтому тут надо смотреть на готовность спортсменов, чтобы не получилось так, что один готов, а второй нет.

Если делать в телевизионном формате, без зрителей – то это немножко нарушает дух искусства Игр.

В каждой стране свой срок у пандемии. Я сторонник равных возможностей и одинаковых условий. Это непростая тема как раз из-за подготовки, из-за того, как страны к этому подойдут. Мне здесь крайне сложно делать выводы, ведь нужно учитывать и все, и реакцию спортсменов, некоторые из которых, кстати, возмущаются готовностью к проведению без зрителей», – сказал Мутко.

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии