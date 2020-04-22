Селихов вернулся в общую группу «Спартака» после травмы

Вратарь восстановился от травмы.

26-летний игрок тренировался в общей группе красно-белых без каких-либо ограничений.

В сентябре Селихов перенес операцию из-за травмы правого ахиллова сухожилия. В этом сезоне он не провел ни одного матча.

Карьера Селихова в «Спартаке» – боль. Он не играл с весны, провел одну тренировку и снова надолго выбыл