Селихов вернулся в общую группу «Спартака» после травмы

Вратарь «Спартака» Александр Селихов восстановился от травмы.
26-летний игрок тренировался в общей группе красно-белых без каких-либо ограничений.
В сентябре Селихов перенес операцию из-за травмы правого ахиллова сухожилия. В этом сезоне РПЛ он не провел ни одного матча.
Карьера Селихова в «Спартаке» – боль. Он не играл с весны, провел одну тренировку и снова надолго выбыл
🔥 Александр Селихов вернулся на поле!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 25, 2020
Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений 💪🏻
С возвращением, Саша! pic.twitter.com/xRo1DgyHba