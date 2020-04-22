Селихов вернулся в общую группу «Спартака» после травмы

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Селихов Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов восстановился от травмы.

26-летний игрок тренировался в общей группе красно-белых без каких-либо ограничений.

В сентябре Селихов перенес операцию из-за травмы правого ахиллова сухожилия. В этом сезоне РПЛ он не провел ни одного матча.

Карьера Селихова в «Спартаке» – боль. Он не играл с весны, провел одну тренировку и снова надолго выбыл

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья