«ПСЖ» хочет купить Дембеле. Клуб верит, что у вингера станет меньше травм (Diario Sport)

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Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «ПСЖ».

Как сообщает Diario Sport, парижане считают, что большое количество мышечных травм было вызвано растущим организмом Дембеле.

В «ПСЖ» считают, что теперь ситуация нормализуется, и проблемы со здоровьем уже не будут преследовать хавбека.

Также отмечается, что «ПСЖ» нацелен укрепить состав именно французскими игроками, и Дембеле хорошо подходит для этих целей. Главный тренер клуба Томас Тухель знаком с футболистом по работе в «Боруссии» и убежден, что сможет помочь ему развиваться.

В то же время «Барселона» не планирует сделок с участием Дембеле, продолжающего восстанавливаться после травмы проксимального сухожилия бицепса правого бедра.

Однако участие 23-летнего француза в сделке по возвращению Неймара в Каталонию не исключается.

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