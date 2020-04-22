«ПСЖ» хочет купить Дембеле. Клуб верит, что у вингера станет меньше травм (Diario Sport)

Полузащитник «Барселоны» может перейти в .

Как сообщает Diario Sport, парижане считают, что большое количество мышечных травм было вызвано растущим организмом Дембеле.

В «ПСЖ» считают, что теперь ситуация нормализуется, и проблемы со здоровьем уже не будут преследовать хавбека.

Также отмечается, что «ПСЖ» нацелен укрепить состав именно французскими игроками, и Дембеле хорошо подходит для этих целей. Главный тренер клуба Томас Тухель знаком с футболистом по работе в «Боруссии» и убежден, что сможет помочь ему развиваться.

В то же время не планирует сделок с участием Дембеле, продолжающего восстанавливаться после травмы проксимального сухожилия бицепса правого бедра.

Однако участие 23-летнего француза в сделке по возвращению в Каталонию не исключается.