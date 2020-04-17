Сетьен хочет, чтобы Дембеле остался в «Барселоне». Клуб не планирует его продавать

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«Барселона» не планирует продавать полузащитника Усмана Дембеле.

22-летнего француза хочет сохранить в команде главный тренер Кике Сетьен. Специалист намерен по максимуму использовать Дембеле в игре, когда тот восстановится.

Футболист восстанавливается после разрыва проксимального сухожилия бицепса правого бедра, в феврале он перенес операцию.

Последний матч за каталонский клуб Дембеле провел 27 ноября. В этом сезоне он вышел на поле 5 раз в Ла Лиге и забил один гол. Его полная статистика – здесь.

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