«Барселона» не планирует продавать полузащитника .

22-летнего француза хочет сохранить в команде главный тренер . Специалист намерен по максимуму использовать Дембеле в игре, когда тот восстановится.

Футболист восстанавливается после разрыва проксимального сухожилия бицепса правого бедра, в феврале он перенес операцию.

Последний матч за каталонский клуб Дембеле провел 27 ноября. В этом сезоне он вышел на поле 5 раз в и забил один гол. Его полная статистика – здесь.