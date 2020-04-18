Президент «Алании» Гуриев внес недостающие 50 млн рублей на лечение девочки с генетическим заболеванием

Президент Владимир Гуриев вместе с компаньоном Тамерланом Дзгоевым внесли недостающую сумму на лечение Арнеллы Персаевой, которая болеет редким генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией.

Бизнесмены пожертвовали более 50 миллионов рублей.

«Жители республики, которые относились к этой беде как к своей, сегодня получили огромное удовлетворение. То, что мы сделали во имя спасения девочки, сделано не ради пиара. Мы помогли всей республике осознать, что, когда мы вместе – мы огромная сила.

Поздравляю всех с окончанием сбора средств. С тем, что наши переживания позади, а также благодарю всех людей, принимавших участие в наполнении этого фонда. Нам надо держаться всем вместе, откликаться и чувствовать чужое горе. Только так мы можем быть сильной республикой и рассчитывать на великое будущее нашей родины», – сказал Гуриев.

Всего на лечение Арнеллы Персаевой необходимо было собрать 163 миллиона рублей.

Ранее девочке помогали форвард «Сочи» Александр Кокорин, футболисты «Спартака» и другие представители российского спорта.

Главред «Новой газеты» продал клюшку Харламова, чтобы спасти больного ребенка. После этого миллионы на лечение перевели люди из списка Forbes

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