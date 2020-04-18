«Спартак» присоединился к акции по сбору средств на лекарство для Арнеллы Персаевой

Капитан Георгий Джикия сообщил, что красно-белые оказали материальную помощь Арнелле Персаевой, которая болеет редким генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией.

«Не так давно и «Сочи» запустили благотворительную акцию в поддержку Арнеллы Персаевой и передали ее капитанам команд. Я и моя команда приняли эту эстафету добра и решили поддержать маленькую девочку, которая нуждается в дорогостоящем лечении!

«Спартак», приняв эстафету, передает ее капитану тульского «Арсенала» и футболисту «Краснодара» Юрию Газинскому.

Также на втором фото я прикреплю реквизиты, где каждый неравнодушный сможет сделать свой вклад в спасение маленькой Арнелы», – написал Джикия.

«Алания» перевела миллион рублей на лекарство для Арнеллы Персаевой. Ранее ей помог Кокорин