«Спартак» присоединился к акции по сбору средств на лекарство для Арнеллы Персаевой

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что красно-белые оказали материальную помощь Арнелле Персаевой, которая болеет редким генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией.
«Не так давно Сослан Джанаев и «Сочи» запустили благотворительную акцию в поддержку Арнеллы Персаевой и передали ее капитанам команд. Я и моя команда приняли эту эстафету добра и решили поддержать маленькую девочку, которая нуждается в дорогостоящем лечении!
«Спартак», приняв эстафету, передает ее капитану тульского «Арсенала» Кириллу Комбарову и футболисту «Краснодара» Юрию Газинскому.
Также на втором фото я прикреплю реквизиты, где каждый неравнодушный сможет сделать свой вклад в спасение маленькой Арнелы», – написал Джикия.
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Дорогие друзья! Не так давно @sosik8787 и ФК «Сочи» запустили благотворительную акцию в поддержку @arnella_persik и передали ее капитанам команд! Я и моя команда приняли эту эстафету добра и решили поддержать маленькую девочку, которая нуждается в дорогостоящем лечении! Футбольный клуб «Спартак» приняв эстафету, передаёт ее капитану Тульского «Арсенала» @kkombarov и футболисту ФК «Краснодар» @gazinskiy Так же на втором фото я прикреплю реквизиты, где каждый неравнодушный сможет сделать свой вклад в спасение маленькой Арнелы! #СпортЗаАрнелу #ТвориДобро
«Алания» перевела миллион рублей на лекарство для Арнеллы Персаевой. Ранее ей помог Кокорин