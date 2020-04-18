«Реал» даст еще один шанс Йовичу из-за того, что Холанд останется в «Боруссии» до 2022 года

Ситуация с будущим нападающего «Реала» проясняется.

Как сообщает As, договоренность о том, что нападающий останется в Германии до 2022 года, дает преимущество Йовичу. Благодаря этому у серба будет время, чтобы проявить себя в «Реале».

Йович, который сейчас восстанавливается от серьезной травмы, хочет получить еще один шанс в «Реале», и клуб даст ему эту возможность.

Предполагается, что Йович сможет вернуться в игру в середине июля.

В этом сезоне 22-летний форвард провел за «Реал» 15 матчей в , забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В среднем на поле он проводил 26 минут.

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