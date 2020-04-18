Дэнни Роуз: «Робертсон – чудо природы. Лучший левый защитник Англии и, возможно, Европы»

Защитник похвалил своего коллегу по позиции Эндрю Робертсона из «Ливерпуля».

«Энди Робертсон выглядит как чудо природы. Я слежу за его игрой, и он выкладывается в каждом матче. Он невероятно стабилен. Он просто великолепен.

Когда мы играли с на четыре или пять лет назад, Робертсон и Магуайр играли за них. Тогда я не обратил на него внимания, честно говоря. Но когда он перешел в , то стал лучшим левым защитником для них.

Последние два года он – лучший левый защитник в Англии и, возможно, в Европе. Что касается меня, то я, без сомнения, хочу дотянуться именно до него. Он самый лучший», – сказал Роуз.