Дэнни Роуз: «Робертсон – чудо природы. Лучший левый защитник Англии и, возможно, Европы»

Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз похвалил своего коллегу по позиции Эндрю Робертсона из «Ливерпуля».
«Энди Робертсон выглядит как чудо природы. Я слежу за его игрой, и он выкладывается в каждом матче. Он невероятно стабилен. Он просто великолепен.
Когда мы играли с «Халлом» на «Уайт Харт Лейн» четыре или пять лет назад, Робертсон и Магуайр играли за них. Тогда я не обратил на него внимания, честно говоря. Но когда он перешел в «Ливерпуль», то стал лучшим левым защитником для них.
Последние два года он – лучший левый защитник в Англии и, возможно, в Европе. Что касается меня, то я, без сомнения, хочу дотянуться именно до него. Он самый лучший», – сказал Роуз.