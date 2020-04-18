Юрий Семин: «После 31 мая постараюсь ответить на все интересующие вопросы»

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который вскоре покинет клуб, сообщил, что после 31 мая ответит на имеющиеся к нему вопросы.

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе!

Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» – написал Семин в инстаграме, сопроводив текст изображением с текстом No Semin, no party («Нет Семина – нет вечеринки»).

В четверг, 14 мая, совет директоров московского клуба решил не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая.

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