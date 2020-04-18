Мещеряков о коронавирусе у Фарфана: «Он не контактировал с другими игроками»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о том, что нападающий Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус.
– Это действительно так.
– Как происходит его лечение?
– Все действия происходят [в соответствии] с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.
– Фарфан после инфицирования не контактировал с другими игроками? Его болезнь не скажется на подготовительном процессе?
– Не контактировал, – сказал Мещеряков.
У Фарфана коронавирус. Это первый случай в РПЛ