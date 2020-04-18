Мещеряков о коронавирусе у Фарфана: «Он не контактировал с другими игроками»

Председатель совета директоров подтвердил информацию о том, что нападающий сдал положительный тест на коронавирус.

– Это действительно так.

– Как происходит его лечение?

– Все действия происходят [в соответствии] с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.

– Фарфан после инфицирования не контактировал с другими игроками? Его болезнь не скажется на подготовительном процессе?

– Не контактировал, – сказал Мещеряков.

У Фарфана коронавирус. Это первый случай в РПЛ

РПЛ возобновят 21 июня