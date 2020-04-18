Мещеряков о коронавирусе у Фарфана: «Он не контактировал с другими игроками»

Теги Локомотив Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия Анатолий Мещеряков Спорт-Экспресс коронавирус Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о том, что нападающий Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус.

– Это действительно так.

– Как происходит его лечение?

– Все действия происходят [в соответствии] с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.

– Фарфан после инфицирования не контактировал с другими игроками? Его болезнь не скажется на подготовительном процессе?

– Не контактировал, – сказал Мещеряков.

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