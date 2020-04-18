Ларссон о возобновлении РПЛ: «Тревожно. В Москве большие проблемы с коронавирусом»

Форвард высказался относительно возобновления РПЛ 21 июня.

«Будет здорово снова начать играть в футбол, но в то же время я слышал, что в Москве есть довольно большие проблемы с коронавирусом. Мысль об этом вызывает дискомфорт.

Россия находится в изоляции на протяжении очень долгого времени. Думаю, что они начнут снимать ограничения, но это будет трудно. Вроде как число зараженных за день удвоилось несколько недель назад. Не считаю, что в Москве достигли пика эпидемии.

Я не эпидемиолог, не проверял лично сотни раз, но мне так сообщили. Тревожная ситуация, но нужно сделать все возможное, чтобы оставаться здоровыми», – заявил Ларссон в интервью Helsingborgs Dagblad.

РПЛ возвращается 21 июня, а как у нас дела с вирусом по сравнению с Германией, Кореей и другими?