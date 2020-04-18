Мещеряков о Семине: «Это в идеальном мире тренера оценивают только по результату»

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с тренером .

– У Юрия Павловича заканчивается контракт. «Локомотив» ни на йоту не отступил от этого соглашения. Так что вопрос о прерывании контракта здесь не уместен. Так?

Второе. Никаких условий продления в контракте не прописано. И главный тренер его подписал. Так что с юридической точки зрения да и с точки зрения нормальных отношений, претензий, считаю, здесь быть не может.

С 1 июня подписывается новый контракт. И мы соответственно рассматриваем различные варианты, встаем перед определенными вызовами.

– Какими?

– Совет директоров оценивал очень много аспектов. Временные, организационные, спортивные, финансовые и так далее. Клуб стоит перед новым этапом развития в очень тяжелых условиях.

Исходя из этого, оценив различные факторы и прежде всего то, что придется опираться на собственные силы и максимально задействовать внутренние резервы, мы рассмотрели несколько кандидатур и решили заключить контракт с другим тренером. Не с Юрием Палычем Семиным.

– Но как можно не продлить контракт с Семиным, который идет на втором месте? Разве не спортивный результат ставится во главу угла при оценке работы тренера?

– Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату.

– И все-таки? Разве результаты Семина - не главный аргумент?

– Спортивные результаты оценивали наряду с другими факторами, – сказал Мещеряков.

«Локомотив» сегодня объявил, что не будет продлевать контракт с Семиным, а команду с 1 июня возглавит серб Марко Николич.

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