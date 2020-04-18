Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон: «Месси и Неймар должны выиграть ЧМ, чтобы считаться лучше меня»

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон заявил, что на пике карьеры превосходил лучших игроков мира.

«На пике я играл лучше, чем . Ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше меня.

У меня есть индивидуальность. Месси тоже нужно выиграть чемпионат мира, чтобы считаться лучше меня.

Роналду силен, хорошо играет обеими ногами, но я техничнее, чем он», – заявил Эдилсон TV Bandeirantes.

49-летний бразилец стал чемпионом мира в 2002 году. В Европе он отыграл всего один сезон – за «Бенфику» с 1994 по 1995 год.