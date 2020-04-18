Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон: «Месси и Неймар должны выиграть ЧМ, чтобы считаться лучше меня»

Теги Криштиану Роналду Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Неймар чемпионат мира Эдилсон Футбол

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон заявил, что на пике карьеры превосходил лучших игроков мира.

«На пике я играл лучше, чем Неймар. Ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше меня.

У меня есть индивидуальность. Месси тоже нужно выиграть чемпионат мира, чтобы считаться лучше меня.

Роналду силен, хорошо играет обеими ногами, но я техничнее, чем он», – заявил Эдилсон TV Bandeirantes.

49-летний бразилец стал чемпионом мира в 2002 году. В Европе он отыграл всего один сезон – за «Бенфику» с 1994 по 1995 год.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья