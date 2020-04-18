Невилл заявил, что трио Роналду – Руни – Тевес лучше Салаха, Мане и Фирмино: «Они играли так, что дух захватывало»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о лучшем атакующем трио в истории .

«Давайте начистоту – в течение одного года (имеется в виду сезон-2007/08 – прим. Sports.ru) Тевес с Руни и Роналду играли так, что дух захватывало. Это было что-то не из нашего мира, это точно.

Дело не только в качестве игроков. У этих троих было эгоистичное, ужасное желание добиться своего. Роналду отличался, уровень его выступлений нес невероятную угрозу.

Руни и Тевес же были задирами, уличными бойцами, но с невероятными способностями. Было в этой тройке нечто особенное. Если говорить о лучшей атакующей тройке АПЛ, то этих троих не превзойти.

Можно говорить о , Салахе и Фирмино, я обожаю их, плюс тройка Стерлинг, Агуэро и Сане в «Сити», но просто посмотрите на Тевеса, Руни и Роналду на пике – это что-то запредельное», – поделился мнением Невилл в Sky Sports’ Football Show.



