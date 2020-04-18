Пол Инс: «В «МЮ» обманывают себя, если хотят за 2 года наверстать упущенное. «Ливерпуль» сильно оторвался»

Бывший хавбек сборной Англии Пол Инс высказался о текущем положении .

«Чтобы наверстать упущенное, потребуется много времени. Если в «МЮ» решат, что это можно сделать за пару лет с несколькими дорогостоящими приобретениями, они обманывают себя. Я бы смотрел на уход сэра как на отправную точку, принимая во внимание, как сильно «Ливерпуль» оторвался от «МЮ».

пришел в «МЮ», у него не было ни времени, ни денег, необходимых для выполнения его работы. Затем они привели Луи ван Гала, который, казалось, никогда не подходил «МЮ», несмотря на победу в Кубке Англии в 2016 году. Затем там был , а он не выглядел счастливым с самого первого дня, хотя и выиграл пару трофеев в свои первые сезоны. Все дело в том, что у Моуринью были проблемы со СМИ, разногласия с Погба, а в клубе царило недовольство.

Далее они привели Сульшера, а у него было совсем мало опыта для этой работы. Тренировать «Кардифф», «Мольде», а затем принять самый большой клуб в мире... Я не удивлен, что ему было нелегко.

Итоговый результат заключается в том, что за последние шесть лет клубу нанесен большой ущерб, вызванный нестабильностью в команде. В то же время у «Ливерпуля» была эта стабильность, особенно после прихода Клоппа. У «Ливерпуля» был план, которого они придерживались даже в те времена, когда дела у Клоппа шли плохо. Теперь они завоевывают трофеи.

В «МЮ» тренеры приходили и уходили, у каждого были свои идеи касательно игроков, клуб потратил огромные деньги на ужасные трансферы. Теперь они на 30 очков позади посреди сезона, что смущает в клубе такого уровня», – заявил Инс.