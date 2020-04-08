Клопп о Месси и Роналду: «Лионель нравится мне немного больше»

Главный тренер сравнил форварда «Барселоны» и нападающего .

– Кто лучше: Роналду или Месси?

– Для меня Месси. Но я безгранично уважаю Роналду. Объясню так. Мы играли против обоих, и против каждого из них почти невозможно защищаться.

Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать так же высоко, бегать так же быстро, как Криштиану.

Потом я добавил бы этому футболисту отношение Роналду к делу – оно безупречно и профессионально, лучше быть не может.

С другой стороны, есть маленький Месси, который делает вещи так, что они выглядят невероятно просто. Поэтому как игрок он нравится мне немного больше. Но Криштиану тоже является просто невероятным игроком, – сказал Клопп.