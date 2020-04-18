Фабио Каннаваро: «Если Месси или Роналду за вас, вы начинаете со счета 1:0»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о «Ливерпуле», его защитнике Вирджиле ван Дейке, ставшем вторым в голосовании за «Золотой мяч» в прошлом году, а также о форвардах Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеле Месси («Барселона»).

О выступлениях «Ливерпуля»

«Ливерпуль» провел отличный сезон, он заслуживает выиграть и отпраздновать победу в .

Но в сложившейся ситуации можно им посочувствовать».

О ван Дейке и «Золотом мяче»

«Я поздравил ван Дейка с успехами в прошлом сезоне, но защитнику сложно добиться победы [в голосовании за «Золотой мяч»].

Нужно не просто играть здорово и выигрывать титулы. Нужно, чтобы тебе повезло не встретиться с форвардом вроде Роналду и Месси. Это ключевой момент.

Если за вас играют Месси или Роналду, вы начинаете матч со счета 1:0».

О Салахе

«Я с большим уважением отношусь к Салаху. В он заметно изменился. На протяжении последних трех лет он играет как машина.

Он один из тех игроков, с которыми хотел бы работать каждый тренер, потому что он может и защищаться, и атаковать, и при этом он полностью выкладывается на поле и никогда не сдается», – отметил Каннаваро.

Фабио Каннаваро: «Месси – топ, но Марадона – лучший, это другой мир»