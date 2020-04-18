«Сельта»: «Смолов в очень хорошей форме»

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В «Сельте» рассказали о состоянии форварда Федора Смолова, который вернулся в Испанию.

«Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», – сообщили в пресс-службе «Сельты».

5 мая Смолов вернулся в Испанию из России. Предполагалось, что 30-летний футболист пропустит старт тренировочного процесса из-за самоизоляции на две недели. Ранее он прошел тест на коронавирус

Ла Лига сообщила клубам, что сезон может возобновиться 12 июня.

«Сельта» занимает 17-е место в таблице Примеры. В 27 матчах команда набрала 26 очков. Смолов забил 1 гол в 6 играх — на выезде «Реалу».

Смолов возобновил тренировки с «Сельтой»

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