«Сельта»: «Смолов в очень хорошей форме»

В «Сельте» рассказали о состоянии форварда , который вернулся в Испанию.

«Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», – сообщили в пресс-службе «Сельты».

5 мая Смолов вернулся в Испанию из России. Предполагалось, что 30-летний футболист пропустит старт тренировочного процесса из-за самоизоляции на две недели. Ранее он прошел тест на коронавирус.

Ла Лига сообщила клубам, что сезон может возобновиться 12 июня.

занимает 17-е место в таблице Примеры. В 27 матчах команда набрала 26 очков. Смолов забил 1 гол в 6 играх — на выезде «Реалу».

Смолов возобновил тренировки с «Сельтой»