Гончаренко о Марио Фернандесе и «Атлетико»: «Он бы идеально вписался, был бы игроком основы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о защитнике .

– Считаете ли вы, что Марио Фернандес недооценен? Можно ли его назвать футболистом мирового уровня, а не просто звездой чемпионата России?

– У меня даже нет никаких сомнений. Он на самом деле игрок высочайшего уровня, потому что в равной степени успешно играет на любой позиции. Можно не сомневаться: куда мы его ни поставим, везде будет высочайший КПД.

Были у нас ситуации, когда им вроде как «Атлетико» интересовался. Хотя много клубов [интересовались], и «Реал», мы знаем, интерес проявлял. В феврале были три дня выходных, я поехал «Атлетико» посмотрел и затем «Хетафе».

И у меня все время сравнение было, независимо от того, кто играет справа в защите «Атлетико», каким образом мог бы смотреться Марио. На мой взгляд, он бы идеально вписался.

Что надо Симеоне: подключения крайних защитников, подачи, прострелы, у них всегда есть нападающий, на которого их можно делать. Я думаю, что Марио был бы идеальным защитником для большого клуба.

По мне, он был бы однозначным игроком основного состава в том же . Это, может быть, громкие слова... и еще, зная, как в быту себя ведет Марио – ну это золотой человек, золотой игрок.

Никаких проблем, это суперпрофессиональный человек, он раньше всех приходит, отработает до конца, покажет своим примером, что надо делать, – рассказал Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio.