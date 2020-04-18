«Максимум, что его ждет – скамейка «Спартака». Тихонов у него #### не тот». Радимов о Соболеве

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Зенит-2 соцсети Александр Соболев брань Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мыслями о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Ну что, 🔴⚪⚽, завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про Слона и Моську. Тихонов #### у него не тот, сам он первый после Дзюбы и Кокорина. 

Прогноз. Максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ, – место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?» – обратился Радимов к болельщикам «Спартака» в твиттере.

Соболев в «КраСаве»: в «Крыльях» поймал звездную болезнь, год назад чуть не перешел в «Лечче», купил у Кокорина Porsche за 8 млн

Александр Соболев: «Кажется, Тихонов не любит молодых. Бывало, что я забиваю, а он смеется надо мной»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья