«Максимум, что его ждет – скамейка «Спартака». Тихонов у него #### не тот». Радимов о Соболеве

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мыслями о форварде «Спартака» Александре Соболеве.
«Ну что, 🔴⚪⚽, завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про Слона и Моську. Тихонов #### у него не тот, сам он первый после Дзюбы и Кокорина.
Прогноз. Максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ, – место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?» – обратился Радимов к болельщикам «Спартака» в твиттере.
Соболев в «КраСаве»: в «Крыльях» поймал звездную болезнь, год назад чуть не перешел в «Лечче», купил у Кокорина Porsche за 8 млн
Александр Соболев: «Кажется, Тихонов не любит молодых. Бывало, что я забиваю, а он смеется надо мной»