Гендиректор «Зенита»: «Очень бы хотелось доиграть РПЛ, хотя бы без зрителей»

Генеральный директор «Зенита» надеется, что РПЛ удастся возобновить по примеру Германии.

«Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.

У нас по линии УЕФА и Европейской клубной ассоциации отличное взаимодействие с партнерами – вчера была видеоконференция с представителями лиги 1 Европейской клубной ассоциации, куда Россия входит как одна из шести сильнейших лиг.

Помимо национальных протоколов, готовится общеевропейский протокол на основе опыта всех европейских лиг. И в РПЛ, и в РФС вся эта информация есть.

Конечно, нужно учитывать российскую специфику, потому что у нас большая страна и требуются особые меры, связанные с перелетами, другими обстоятельствами.

Самое главное, что пандемия должна пойти на спад – и это, как мы вчера слышали, откроет дорогу поэтапному снятию ограничений», – сказал Медведев.

Сезон РПЛ будет завершен досрочно. «Зенит» признают чемпионом, вылет отменят («СЭ»)