Вадим Евсеев: «Когда романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью стало противостояние «Локо» и ЦСКА»

Бывший игрок «Локомотива», а ныне главный тренер «Уфы» поделился воспоминаниями о противостоянии между железнодорожниками и ЦСКА в первой половине нулевых.

«Буква Ц в моем алфавите – это ЦСКА. Так получилось, что для «Локомотива» главным соперником был . «Спартак» доминировал в российском футболе, пытался обойти его. Но когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА.

Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда армейцев возглавил Долматов и они сразу стали мощнее.

Но с 2002-го по 2006-й чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путем, соперник – своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев. В 2002-м все решил золотой матч.

Помню, как Семин сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только один. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем.

Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге чемпионов», – написал Евсеев.