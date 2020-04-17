В АПЛ могут запретить командные празднования голов и обмен футболками после матчей

разработала новый протокол для проведения матчей возобновленного сезона Премьер-лиги.

По информации The Telegraph, игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками после матчей, совместное использование бутылок с водой и командные празднования забитых голов.

Данные меры, призванные снизить риск распространения коронавируса, могут быть введены на срок до 12 месяцев.

Ранее похожие правила были разработаны для тренировок игроков.

В Великобритании ослабят ограничения. С понедельника можно будет заниматься спортом на улице