Георгий Черданцев: «Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире?»

Комментатор высказался на тему досрочного завершения сезона в европейских чемпионатах на фоне пандемии коронавируса.

«Как можно «присвоить» чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования.

Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах и Бельгии. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА», – написал Черданцев в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигран.

В Нидерландах все-таки завершили сезон: чемпиона нет, вылетевших тоже, а «Утрехт» собрался в суд (кажется, по делу)