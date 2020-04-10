Георгий Черданцев: «Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире?»

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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался на тему досрочного завершения сезона в европейских чемпионатах на фоне пандемии коронавируса.

«Как можно «присвоить» чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования.

Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах и Бельгии. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА», – написал Черданцев в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигран.

В Нидерландах все-таки завершили сезон: чемпиона нет, вылетевших тоже, а «Утрехт» собрался в суд (кажется, по делу)

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