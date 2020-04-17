Черданцев о коронавирусе: «Будет заражено 75% населения в той или иной степени. Специалисты разъяснили»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о ситуации с коронавирусом в России

Его коллега написал в твиттере: «Более апокалиптичного прогноза, чем собянинский — «Москва избежит пика заболеваемости…», — и придумать-то невозможно. То есть, прирост будет бесконечным?!»

«Саш, давно уже, кажется, специалисты разъяснили, что в той или иной степени этим вирусом будет заражено 75 процентов населения не только Москвы.

Вопрос лишь в этой степени и единомоментном количестве нуждающихся в госпитализации. А вирус — он навсегда», — ответил Черданцев.

В России сделали 3 945 518 тестов на COVID-2019. Заболели 124 054 человека, 15 013 пациентов выздоровели, 1 222 – умерли.

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