Ди Мария во время матча с «Боруссией»: «Унизим сукиных детей. Мы должны забить шесть, семь, сколько сможем»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария жестко высказался об игроках во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первый матч – 1:2).

После того, как защитник Бернат забил второй гол в игре, камеры Movistar зафиксировали, что Ди Мария сказал: «Мы должны забить шесть, семь, сколько сможем. Мы унизим этих сукиных детей».

Уже после матча форвард парижан Икарди также высказался о соперниках.

«Пусть теперь празднуют, сукины дети», – заявил Икарди.

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