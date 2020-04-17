Фердинанд о Роналду: «Он на высочайшем уровне, но переживает о том, что о нем говорят. Именно это отличает его от нас»

Бывший защитник рассказал, какое впечатление форвард произвел на партнеров по команде, перейдя в английский клуб из «Спортинга».

«Мы знали, что он талантлив, но у него было другое мышление. Элитное. Мы подумали: «Вау».

В дополнение к этому элитному мышлению у него были невероятные амбиции. Он не был удовлетворен тем, что забил на последней минуте против «Фулхэма». Он хотел сделать это в финале Лиги чемпионов или в матче за Португалию на чемпионате мира или Европы.

Он постоянно поднимал планку. Даже сегодня, когда мы общаемся, он все еще не удовлетворен.

Он достиг высочайшего уровня, но продолжает переживать о том, что о нем говорят люди. Он считает, что не получает признания, которое заслуживает. Но именно это делает Роналду тем, кто он есть, и отличает от нас», – сказал Фердинанд.

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