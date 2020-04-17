Андрей Аршавин: «Мертесакер радовался, когда меня видел, кричал матные слова. Иногда на руки брал»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал об отношениях с одноклубниками в .

«За весь мой период игры в «Арсенале» команда пыталась усилить центр обороны. Даже в 2020 году этого не случилось, к сожалению.

Что касается Мертесакера, то я был, наверное, самым любимым его футболистом. Он всегда радовался, когда видел меня на тренировках, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили.

Плюс наша антропометрия – два метра и метр семьдесят. Он меня иногда на руки брал, носил как маленького ребенка.

Пер был очень веселый, жизнерадостный, компенсировал свой недостаток скорости великолепным чтением игры. Это такой немецкий Виктор Онопко», – рассказал Аршавин.

Аршавин играл за «пушкарей» в период с 2009 по 2013 год.