Эмблема ЦСКА заняла 9-е место в голосовании за лучшее лого мира. «Ливерпуль» – 6-й, «Реал» – 4-й

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Испанское издание Marca подвело итоги голосования за самую красивую клубную эмблему в мире.

Логотип московского ЦСКА занял в рейтинге 9-е место, а первые две строчки с отрывом более 2 млн голосов заняли «Раджа Касабланка» и египетский «Аль-Ахли» соответственно.

10 самых красивых эмблем мира по версии читателей Marca:

1. «Раджа Касабланка» (Марокко; 3,1 млн голосов)

2. «Аль-Ахли» (Египет; 3 млн голосов)

3. «Флуминенсе» (Бразилия; 169,2 тысяч голосов)

4. «Реал» (Испания; 134,2 тысячи голосов)

5. «Фенербахче» (Турция; 76,4 тысячи голосов)

6. «Ливерпуль» (Англия; 75,9 тысяч голосов)

7. «Барселона» (Испания, 74,9 тысяч голосов)

8. «Коло-Коло» (Чили; 66,8 тысяч голосов)

9. ЦСКА (Россия; 42,9 тысяч голосов)

10. «Бешикташ» (Турция; 34,4 тысяч голосов).

С полным рейтингом вы можете ознакомиться здесь.

«Бывает, вижу на эмблеме «ПСЖ» Эйфелеву башню и думаю: «Боже, сколько же тут смысла». Любимые логотипы Sports.ru

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