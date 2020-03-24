Шалимов об инстаграме: «Нормальные здесь не сидят. Я сейчас ненормальный!»

Главный тренер Игорь Шалимов описал свое отношение к инстаграму.

«Почему нечисти всякой, которая за Васю, всегда больше, чем тех, кто за патриота России Соловьева? Люди, вы с ума сошли, он же с Навальным и Ходорковским в одной упряжке», – прокомментировал запись Шалимова о конфликте журналиста Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьева один из пользователей инстаграма.

«Потому что нормальные здесь не сидят. Я сейчас ненормальный!» – ответил Шалимов.

Шалимов об Уткине и Соловьеве: «Почему это именно сейчас интересно?»

Шалимов о России: «Если ты нищий, то не Путин в этом виноват!»

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!