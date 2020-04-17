Фил Воронин: «Странно, что «Зенит» не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как «Бавария»

Stand-up комик и участник шоу «Прожарка» на ТНТ Фил Воронин, являющийся болельщиком ЦСКА, в выпуске викторины «Квиз Who Is» от Sports.ru рассказал о противостоянии армейцев с «Зенитом».

«У меня «Зенит» всегда за скобками во всем российском футбольном мире. Когда «Зенит» выигрывает – ну, все понятно, у них все условия уже 10 лет.

И когда мы пару лет обходили их полуторным составом – это круто. Когда Слуцкий говорит, что купить никого не могут, а ЦСКА обходит «Зенит» без покупок – ценность такого чемпионства выше, чем любого зенитовского.

Мне странно, что «Зенит» не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как «Бавария» с таким составом и такими вливаниями», – отметил Воронин.