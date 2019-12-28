«Локомотиву» интересен Яннулис из ПАОК. Он возглавляет шорт-лист клуба на позиции левого защитника

Защитник ПАОК Димитрис Яннулис по-прежнему привлекает внимание «Локомотива».

Московский клуб возобновил контакты по 24-летнему греку, сообщает журналист Sport24.gr Василис Темпелис.

По данным источника, Яннулис возглавляет шорт-лист «Локо» на позиции левого защитника. Не исключено, что он рассматривается как замена Мачею Рыбусу.

В марте Betting Insider сообщал, что «Локомотив» может купить Яннулиса или Константиноса Цимикаса из «Олимпиакоса» именно на эту позицию.

Контракт Яннулиса с ПАОК рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.

Статистику Яннулиса можно найти здесь.