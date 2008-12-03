Компания Apple представила подборку лучших подкастов, произведенных в России и опубликованных на своей платформе.

Единственным проектом о спорте в топе оказался подкаст Ивана Калашникова «Извините, пирожки» – здесь рассказывают о футболе как поп-культурном явлении.

Последний выпуск посвящен футбольным трагедиям: сборной России в Мариборе, Франции на ЧМ-2010 и жизни Бекхэма после удаления на ЧМ-1998. Послушайте его.

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