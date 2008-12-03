📱Подкаст Ивана Калашникова «Извините, пирожки» про культуру футбола вошел в топ-12 подкастов России по версии Apple

Теги Сборная Англии по футболу Дэвид Бекхэм Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу ЧМ-2010 Йохан Кройфф Sports.ru Александр Филимонов Подкасты Apple Извините, пирожки Футбол

Компания Apple представила подборку лучших подкастов, произведенных в России и опубликованных на своей платформе.

Единственным проектом о спорте в топе оказался подкаст Ивана Калашникова «Извините, пирожки» – здесь рассказывают о футболе как поп-культурном явлении.

Последний выпуск посвящен футбольным трагедиям: сборной России в Мариборе, Франции на ЧМ-2010 и жизни Бекхэма после удаления на ЧМ-1998. Послушайте его.

Слушайте нас на всех платформах:

Apple Podcasts (iTunes)
Google Podcasts
SoundStream
Общая ссылка для Android
Castbox
Pocket Casts
Player FM
RSS-поток
Яндекс-Музыка

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья