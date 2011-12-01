Моуринью о «Реале» в Ла Лиге-2011/12: «Мы завершили доминирование «Барсы» наилучшим образом»

Бывший главный тренер , который сейчас работает в , вспомнил сезон-2011/12.

Мадридский клуб тогда выиграл , обойдя «Барселону» Пепа Гвардиола. «Реал» побил рекорды по очкам (100) и голам (121).

«Мы завершили доминирование «Барсы» наилучшим образом из возможных. Мы доставляли мяч к воротам взрывными, быстрыми и прямыми передачами. Наши связки были практически неудержимыми», – сказал Моуринью.

До сезона-2011/12 «Барселоны» три раза подряд выигрывала чемпионат Испании.