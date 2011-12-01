Моуринью о «Реале» в Ла Лиге-2011/12: «Мы завершили доминирование «Барсы» наилучшим образом»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, который сейчас работает в «Тоттенхэме», вспомнил сезон-2011/12.
Мадридский клуб тогда выиграл Ла Лигу, обойдя «Барселону» Пепа Гвардиола. «Реал» побил рекорды по очкам (100) и голам (121).
«Мы завершили доминирование «Барсы» наилучшим образом из возможных. Мы доставляли мяч к воротам взрывными, быстрыми и прямыми передачами. Наши связки были практически неудержимыми», – сказал Моуринью.
До сезона-2011/12 «Барселоны» три раза подряд выигрывала чемпионат Испании.