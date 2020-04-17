«Барселона» интересуется полузащитником .

30-летний босниец является одним из приоритетных вариантов в списке трансферных целей каталонского клуба, сообщает Marca.

По мнению «Барсы», Пьянич соответствует их системе, владеет обеими ногами, а также долгое время выступает на высшем уровне.

Сам хавбек тоже хотел бы перейти в каталонский клуб. Однако вопрос находится на ранней стадии, клубам предстоит многое согласовать и договариваться о том, какие футболисты войдут в сделку.

Контракт Пьянича с «Юве» рассчитан до 2023 года. 30-летний хавбек выходил на поле в 22 играх Серии А, отметился 3 мячами и сделал 4 ассиста.