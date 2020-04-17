Франсеск Фабрегас: «Неймар на одном уровне с Роналдиньо в некоторых аспектах»

Полузащитник высказался о форварде Неймаре.

«Неймар выдающийся игрок, в некоторых аспектах он находится на одном уровне с . Звезда, которая делает разницу на поле, когда этого захочет. Я не играл против него некоторое время, но Неймар недавно уничтожил нас в двух играх с «ПСЖ».

Месси, Суаресу и остальным нравилось с ним играть, потому что в любой момент он может отдать голевую передачу или протиснуться вперед в сложной ситуации, используя дриблинг.

У Неймара есть все, чтобы быть лучшим. Вне поля он прекрасный парень. Он прямо как ребенок – всегда счастлив и радуется жизни», – заявил Фабрегас.