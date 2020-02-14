Экс-игрок «Барсы» Эдмилсон: «Неймар креативнее Мбаппе и выше уровнем, но Месси – лучший»

Экс-хавбек «Лиона», «Барселоны» и сборной Бразилии Эдмилсон сравнил с .

– Неймар лучше Мбаппе?

– Да, я так думаю. Неймар более совершенен в принятии решений. Мбаппе талантлив и быстр, но Неймар креативнее и выше уровнем.

Они два отличных игрока. Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар ближе к по части креативности и бразильских танцев [на поле].

Я говорю это не потому, что сам из Бразилии, вообще я думаю, что лучший – Месси. Но Неймар совершеннее [Мбаппе], – сказал Эдмилсон.