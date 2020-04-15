Холанд о Роналду: «Его лицо перед матчами говорит: «сегодня я буду лучшим» и «сегодня я забью». Он вдохновляет меня»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, чем его вдохновляет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
О Криштиану
«Он вдохновляет меня. Его лицо перед матчами как будто говорит: «сегодня я буду лучшим» и «сегодня я забью», и он делает это. Это мне нравится в нем больше всего».
О «ПСЖ» в Лиге чемпионов
«Мы провели хороший первый матч, вторая игра была плохой. Я многое извлек из этих двух матчей. Нужно набираться опыта.
Мне очень понравился мой второй гол в ворота «ПСЖ». Это был фантастический вечер для меня и моей семьи. Горжусь этой игрой».
О передразнивании от игроков «ПСЖ»
«Нет, меня это не взволновало. Они помогли мне показать миру, что медитация – это важно. Я благодарен им за эту помощь».
О своей голевой серии
«Я очень хорошо начал в «Боруссии», и получаю от этого удовольствие. Чувствую, что с каждым днем я становлюсь лучше, и я чувствую себя гораздо лучше рядом с нынешними партнерами по команде, в сравнении с «Зальцбургом». При всем уважении к «Ред Буллу», – сказал Холанд.