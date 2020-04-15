Холанд о Роналду: «Его лицо перед матчами говорит: «сегодня я буду лучшим» и «сегодня я забью». Он вдохновляет меня»

Нападающий «Боруссии» рассказал, чем его вдохновляет форвард «Ювентуса» .

О Криштиану

«Он вдохновляет меня. Его лицо перед матчами как будто говорит: «сегодня я буду лучшим» и «сегодня я забью», и он делает это. Это мне нравится в нем больше всего».

О «ПСЖ» в чемпионов

«Мы провели хороший первый матч, вторая игра была плохой. Я многое извлек из этих двух матчей. Нужно набираться опыта.

Мне очень понравился мой второй гол в ворота . Это был фантастический вечер для меня и моей семьи. Горжусь этой игрой».

О передразнивании от игроков «ПСЖ»

«Нет, меня это не взволновало. Они помогли мне показать миру, что медитация – это важно. Я благодарен им за эту помощь».

О своей голевой серии

«Я очень хорошо начал в , и получаю от этого удовольствие. Чувствую, что с каждым днем я становлюсь лучше, и я чувствую себя гораздо лучше рядом с нынешними партнерами по команде, в сравнении с «Зальцбургом». При всем уважении к «Ред Буллу», – сказал Холанд.