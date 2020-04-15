«Итальянский футбол потеряет 700-800 млн евро. Это будет смерть». Глава FIGC о досрочном завершении сезона

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина пояснил, почему выступает против досрочного завершения сезона в стране из-за пандемии коронавируса.

«Пока я нахожусь на посту президента FIGC, никогда не подпишусь под досрочным завершением сезона, поскольку это будет означать смерть итальянского футбола.

Я защищаю всеобщие интересы, поэтому повторяю: я отказываюсь от окончательного прекращения сезона, если только не будет объективных угроз здоровью всех причастных к футболу. Но в этом случае я должен получить четкие указания, которые меня остановят.

При досрочном завершении наша структура, наша система потеряет 700-800 млн евро. Если будем играть при пустых трибунах, потери составят 300 млн. Если же возобновим сезон со зрителями, что маловероятно, то недосчитаемся порядка 100-150 млн.

Мы крепко связаны контрактными обязательствами с международными партнерами, а также с УЕФА и ФИФА», – сказал Гравина.