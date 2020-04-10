Черданцев об интервью Фролова: «Нормальный главред такое никогда бы не опубликовал. «Независимая» журналистика и блогерство – очень тонкий лед»

Комментатор раскритиковал журналиста Сергея Егорова за интервью, которое он взял у вратаря .

«Егоров не прав. Именно поэтому так называемая «независимая» журналистика, блогерство и все такое – это очень тонкий лед.

Должен быть еще взгляд со стороны. Главного редактора, например. Коллег. Журналист, даже если он гений, не может по своему усмотрению публиковать, что хочет.

Нормальный главред такое интервью никогда бы не опубликовал. Потому что это подстава для того, кто его дал, не подумав о последствиях.

Именно поэтому в клубах работают пресс-атташе, без разрешения которых спортсмен пикнуть не имеет права», – написал Черданцев.

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